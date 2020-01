President Erdogan bezoekt Turks aardbevingsgebied

President Erdogan van Turkije is zaterdag in de oostelijke provincie Elazig aangekomen voor een bezoek aan het gebied dat vrijdagavond werd getroffen door een aardbeving. Dat meldt persbureau Anadolu. Het dodental door het natuurgeweld is inmiddels opgelopen tot 22.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu stierven achttien mensen in Elazig en vier in de provincie Malatya. Er zijn meer dan negenhonderd gewonden.

In totaal zijn 39 mensen gered uit het puin van ingestorte huizen en gebouwen, maakte de minister verder bekend. Dertig mensen zouden nog onder de puinhopen liggen.

De aardbeving had een kracht van 6,8. Het epicentrum bevond zich in het district Sivrice in de provincie Elazig. Ook in naburige provincies en buurlanden Syrië en Georgië werd de beving gevoeld.