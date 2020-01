Mogelijk geval coronavirus in Brussels ziekenhuis

In Brussel is een patiënt in het ziekenhuis opgenomen die mogelijk besmet is met het coronavirus. Dat melden meerdere Belgische kranten. Het UMC Sint-Pieter zegt dat de patiënt is geïsoleerd en alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te vermijden dat andere mensen, patiënten of personeel, besmet worden.

De Chinese man meldde zich met symptomen die dezelfde waren als die van het coronavirus. Of hij ook echt is besmet met het coronavirus, is nog niet duidelijk. Het wachten is op de resultaten van het bloedonderzoek.