China stuurt 1230 artsen en verpleegkundigen naar Wuhan

De Chinese Gezondheidscommissie heeft 1230 man medisch personeel naar Wuhan gestuurd. Deze stad is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. De helft van het medisch personeel is al begonnen. Het ministerie van Industrie heeft ook 14.000 beschermende pakken geleverd.

Ziekenhuizen worden overspoeld door nieuwe patiënten. Beschermende pakken en testen voor het nieuwe coronavirus worden schaars. Eerder was al gemeld dat het leger 450 artsen en verpleegkundigen naar Wuhan had gestuurd.

Als reactie op de uitbraak van het virus zijn op veel plaatsen in China grote evenementen geannuleerd en zijn pretparken gesloten om grote mensenmassa's te voorkomen. De Super Cup van de Chinese voetbalbond (CFA), die op 5 februari in de Oost-Chinese stad Suzhou zou worden gehouden, is uitgesteld.