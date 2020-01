Verzorgers struikelen over Chinese namen Berlijnse pandatweeling

Dierenverzorgers in de dierentuin van Berlijn hebben de kleine panda-tweeling de bijnamen Pit en Paule gegeven. De reden is dat zelfs het personeel van de dierentuin soms struikelde over de uitspraak van de Chinese namen Meng Xiang en Meng Yuan, zei de dierentuin. Correct uitgesproken zijn de namen: Möng Tschiang en Möng Juan. De Chinese namen betekenen letterlijk 'een langgekoesterde droom' en 'een vervulde droom'.