Januari tegenwoordig halve graad warmer dan normaal

De gemiddelde januaritemperatuur in ons huidige klimaat is met 3,6 graden een halve graad warmer dan de gemiddelde temperatuur in de januarimaanden van 1981 tot 2010. Dit meldt Weeronline.

Normaal was de temperatuur in januari 3,1 graden, gemeten over een periode van dertig jaar vanaf 1981. In de actuele meetperiode van 1991 tot 2020 is de nieuwe normale temperatuur opgelopen tot 3,6 graden.

Ook de zon is in de eerste maand van het jaar meer gaan schijnen. Gemiddeld schijnt de zon in januari tegenwoordig 67,8 uur. In de periode 1981-2010 was het aantal zonuren 61,7 uur. Dit houdt volgens Weeronline verband met de afname van mist en een schonere lucht.

Minder lichte vorstdagen

Het gemiddelde aantal dagen met lichte vorst is ten opzichte van de vorige klimaatperiode licht afgenomen. Het waren er dertien en het zijn er nu twaalf. Qua neerslag zijn er geen grote verschillen met voorheen. Tussen 1981 en 2010 viel gemiddeld 73 millimeter regen in de januarimaanden en dat is gelijk aan de metingen in de periode 1981-2010.

Elke tien jaar worden de klimaatgemiddeldes vastgesteld op basis van een periode van dertig jaar. Vanaf volgend jaar wordt gekeken naar de periode 1991-2020. Nu januari bijna is afgelopen is het eerste maandgemiddelde voor de nieuwe periode bekend.