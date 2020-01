Recordaantal boetes voor negeren rode kruisen

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat schreven vorig jaar een recordaantal boetes uit voor wangedrag op de weg. In totaal 3447 gevallen werden mensen op de bon geslingerd voor zaken zoals het negeren van een rood kruis, oneigenlijk stilstaan of rijden op de vluchtstrook. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door De Telegraaf.

Dat het aantal bekeuring is gestegen, komt onder meer doordat het aantal weginspecteurs vorig jaar groeide naar 58. Maar ook ziet Rijkswaterstaat dat rode kruisen op de weg vaker worden genegeerd dan in het verleden. Dat is volgens Rijkswaterstaat levensgevaarlijk en brengt de veiligheid van medeweggebruikers, hulpverleners en de overtreder zelf in gevaar.

De boete voor het negeren van een rood kruis is 240 euro, maar kan hoger uitvallen als een overtreder in het verleden ook al eens verkeersovertredingen heeft begaan.