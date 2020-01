Heer in de hemel, wij danken U, dat U gesproken hebt.

‘Er zij licht!’ – en het duister vluchtte.

‘Wees niet bang’ – ik voel me opgetild.

‘Het is volbracht!’ – het verlossende woord.

De Week van Gebed gaat vloeiend over in de Maand van de Bijbel. Alle reden om U te danken voor dat boek, dat – zo hebben onze voorouders het gezegd – Uw wil volkomen bevat. Alles wat wij nodig hebben om zalig te worden, staat erin. De gehele wijze van de dienst die U van ons vraagt, is er uitvoerig in beschreven.

