De Fransman van Chinese afkomst bij wie besmetting met het coronavirus is vastgesteld, is toch niet in Nederland geweest. Een medische hulpdienst in Bordeaux en Franse media hadden ten onrechte gemeld dat de patiënt via Nederland was gereisd.

Volgens gezondheidsinstituut RIVM is nu gebleken dat de Fransman een rechtstreekse vlucht van China naar Parijs heeft genomen en daar is overgestapt op een vlucht naar Bordeaux.