Amerikaanse Space Force-logo lijkt op dat van Star Trek

"Na overleg met onze grote militaire leiders, ontwerpers, en anderen, ben ik verheugd om het nieuwe logo te presenteren van de Amerikaanse Space Force, de zesde tak van onze prachtige krijgsmacht!", schrijft Trump op Twitter. Hij plaatste daarbij een foto van het logo dat bestaat uit een witte pijl met op de achtergrond een blauwe wereldbol.

Ook het Starfleet Command-embleem uit Star Trek bestaat uit beide elementen. Acteur George Takei die het personage Hikaru Sulu uit Star Trek vertolkte, zegt op Twitter dan ook royalty's te verwachten.

De Space Force is het eerste nieuwe legeronderdeel in ruim zeventig jaar in Amerika. Die krijgt zo'n 16.000 medewerkers en moet zich gaan bezighouden met oorlogsvoering in de ruimte. Dat is volgens Trump "het nieuwste strijdtoneel".