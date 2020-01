'Fransman met coronabesmetting was in Nederland'

Een van de twee patiënten in Frankrijk bij wie besmetting met het coronavirus is vastgesteld, was kort daarvoor in Nederland. Dat meldt een medische hulpdienst in Bordeaux.

De 48-jarige Fransman van Chinese afkomst heeft verklaard dat hij onlangs in China is geweest en daarna ook in Nederland. Onduidelijk is of hij alleen op doorreis was via bijvoorbeeld Schiphol of dat hij in Nederland mensen heeft opgezocht. "Dat zijn we op dit moment aan het uitzoeken", aldus een woordvoerder van gezondheidsinstituut RIVM.

De Fransman wordt sinds donderdag behandeld in het academisch ziekenhuis in Bordeaux. De andere patiënt die besmet blijkt te zijn, ligt in een ziekenhuis in Parijs.