Britse premier Johnson tekent brexit-document

De Britse premier Boris Johnson heeft in Londen zijn handtekening gezet onder het verdrag over de Britse terugtrekking uit de EU, nadat eerder deze vrijdag EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het al ondertekenden. De Britse regering deelde dat vrijdagavond mee.

Johnson zelf plaatste op Twitter een foto waarop te zien is dat hij het document ondertekent. "Deze handtekening luidt een nieuw hoofdstuk in, in de geschiedenis van onze natie", schrijft hij erbij. Dergelijke woorden gebruikte ook Michel, die in Brussel namens de 27 EU-landen tekende. "Ik kan niet wachten om samen deze nieuwe pagina's te schrijven."

Het verdrag wordt nu weer teruggestuurd naar Brussel. Woensdag zal het Europees Parlement het naar verwachting goedkeuren en ten slotte geven de 27 EU-regeringen er schriftelijk nog een laatste klap op. Dan is de weg vrij voor de Britten, die deze week hun procedures afrondden om op 31 januari uit de EU te kunnen stappen.