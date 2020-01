'Boeing overweegt nieuwe productieverlaging Dreamliner'

Boeing bekijkt nu of de productie wordt verlaagd naar tien toestellen per maand, van de huidige twaalf per maand. Mogelijk komt Boeing volgende week bij de bekendmaking van cijfers met de officiële bekendmaking rond de Dreamliner, al zou nog geen definitief besluit zijn genomen over de productie. China, een belangrijke klant van Boeing, heeft al langere tijd geen nieuwe orders geplaatst. Ook is er op de vliegtuigmarkt een groot aanbod van gebruikte toestellen.

De zwakkere vraag naar Dreamliners is een extra kopzorg voor Boeing, dat al kampt met de problemen rond de 737 MAX. Dat type wordt al sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond gehouden nadat binnen korte tijd twee crashes met het toestel gebeurden.