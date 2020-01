Regen op Madagaskar eist tientallen levens

Sinds begin deze week wordt het eiland voor de oostkust van Afrika geteisterd door stortbuien. Ongeveer 90.000 inwoners zijn door de weersomstandigheden getroffen. Delen van het land zijn niet meer bereikbaar. Ook een dam in de buurt van Tanambe is doorgebroken. Meerdere mensen zijn per boot in veiligheid gebracht. Ook voor de komende dagen wordt regen voorspeld.

