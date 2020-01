Vanuit een tram op de Rotterdamse dijk in Schiedam is mogelijk een schot gelost. Dat liet de politie weten nadat een gat in een raam van de tram was gemeld. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens de politie zijn de inzittenden uit de tram gehaald om te vragen of ze weten wat er is gebeurd. Verder bekijkt de politie camerabeelden.