Teller doneeractie kinderen voor koala's op 36.400 euro

Kinderen hebben vrijdagmiddag al ruim 36.000 euro opgehaald voor koala's en andere door de bosbranden bedreigde dieren in Australië. Het geld is bijeengebracht in de aanloop naar een speciale tv-uitzending op zaterdag, een samenwerking van Zapp Your Planet en het Wereld Natuur Fonds (WNF), onder de titel SOS Koala. Het programma is te zien op NPO3 vanaf 09.00 uur.