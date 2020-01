Rechtbank Assen weert RTL na opname Ruinerwold

De rechtbank in Assen weert RTL uit de rechtszaal tijdens de zaak Ruinerwold, omdat de omroep de stem van verdachte Josef B. heeft opgenomen tijdens de eerste openbare zitting in de zaak, afgelopen maandag. Er gold een verbod op het opnemen en uitzenden van beeld- en geluidsopnames van de verdachte, omdat de verdachte hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

Tijdens de uitzending van de talkshow van Eva Jinek maandagavond werd toch een geluidsfragment uitgezonden van wat B. in de rechtszaal te zeggen had. Volgens de rechtbank heeft de redactie van Jinek het stemfragment ontvangen van RTL Boulevard, dat verantwoordelijk was voor de opnames in de rechtszaal. De komende drie maanden is RTL ook bij andere zaken in Assen niet welkom, maakt de rechtbank vrijdag bekend.