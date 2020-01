Dekker: enkelband geen alternatief voor hechtenis

Met genoeg geweld zal een enkelband bij een gedetineerde altijd door te knippen zijn. Een alternatief voor hechtenis is het niet. Dat zei minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag in reactie op de ontsnapping van een moordverdachte.

Cor Pijnen, een van de zogenoemde 'tattookillers', nam deze week de benen nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt. Die enkelband droeg hij, omdat hij voorwaardelijk vrij was na een gevangenisstraf voor een ander misdrijf, benadrukte Dekker.

Het proces tegen Pijnen en vier anderen, wegens een moord uit 2009, loopt al erg lang. Dat een rechter niet gevraagd is hem in voorlopige hechtenis te houden, is een "afweging" van het Openbaar Ministerie geweest, aldus Dekker. Hij noemt dat "vrij uitzonderlijk".