Brussel benoemt eerste EU-ambassadeur in Londen

De EU heeft een Portugese topdiplomaat als eerste EU-ambassadeur benoemd in het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Als de Britten op 31 januari uit de EU zijn gestapt, wordt het immers een zogenoemd 'derde land' en zal de EU er zoals elders ter wereld een diplomatieke vertegenwoordiging installeren, maakte EU-buitenlandchef Josep Borrell vrijdag in Brussel bekend.

De 62-jarige João Vale de Almeida begint op 1 februari in Londen. Hij werkte jarenlang op topposities bij de Europese Commissie. Zo was hij kabinetschef van voormalig voorzitter José Manuel Barroso. Na de oprichting van de diplomatieke dienst van de EU in 2009, werd hij de eerste EU-ambassadeur in de Verenigde Staten. Daarna, van 2015 tot in 2019, was hij EU-ambassadeur bij de Verenigde Naties in New York.

De EU heeft zo'n 140 vertegenwoordigingen wereldwijd om de belangen van de EU te behartigen.