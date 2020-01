Toerismesector: Chinees verbod pakketreizen heeft hier impact

Het Chinese ministerie voor Cultuur en Toerisme voerde het verbod vrijdag in om de verspreiding van het coronavirus te remmen. De maatregel geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse groepsreizen.

Vorig jaar reisden volgens de brancheorganisatie zo’n 380.000 Chinese toeristen naar Nederland. Vooral bij kleine, maar onder Chinezen geliefde trekpleisters zullen de gevolgen merkbaar zijn, legt een woordvoerder van NBTC uit. Het aandeel Chinese bezoekers in bijvoorbeeld Giethoorn is erg groot, maar ook bij het Van Gogh Village in het Brabantse Nuenen. Ticketverkoop voor musea en hotelovernachtingen rond die hotspots zullen teruglopen. Maar hoezeer dit in de papieren loopt, valt volgens het NBTC niet te zeggen zolang de termijn van het groepsreisverbod niet bekend is.

Toestroom

Vanaf maart en april, als de populaire tulpenvelden bloeien, tot en met de zomer is de toestroom van Chinese toeristen in Nederland het grootst. Dit weekend vindt het Chinees Nieuwjaar plaats. Hoewel Chinezen rond die feestdag massaal op reis gaan, is deze periode voor vakanties naar Nederland van minder belang.

Voor de toeristische sector als geheel moeten de gevolgen van het verbod overigens niet worden overschat, stelt een woordvoerster van het NBTC. Zo groeit de groep Chinese bezoekers in Nederland weliswaar snel, maar zijn ze afgezet tegenover de miljoenen Duitse toeristen die jaarlijks naar ons land komen van minder belang.