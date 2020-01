Groot-Brittannië reizigersmagneet in jaar voor brexit

Het Verenigd Koninkrijk was afgelopen jaar flink in trek bij vakantiegangers en zakenreizigers. Het aantal overnachtingen van buitenlanders ging er met bijna een vijfde omhoog. Mogelijk was de aankomende brexit voor veel mensen een reden om op de valreep nog even de Britse Eilanden te bezoeken. Het is nog altijd onduidelijk hoe de grenscontroles of een eventueel visumregime er na afloop van het brexitproces precies uit komen te zien.

Het aantal overnachtingen van niet-Britten in Groot-Brittannië steeg in 2019 tot circa 167 miljoen, blijkt uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat. Dat betekent een toename van ruim 19 procent, wat verreweg de sterkste stijging betreft van alle EU-lidstaten. Ook Nederland was een sterke stijger in de lijst, met een plus van bijna 11 procent. In de Europese Unie als geheel steeg het aantal overnachtingen over de landsgrens vorig jaar met dik 2 procent tot 1,5 miljard.

Eerder meldde Eindhoven Airport al dat Londen afgelopen jaar op de luchthaven de populairste vliegbestemming was. De groei in het aantal passagiers tussen Eindhoven en de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk nam met 22 procent toe.