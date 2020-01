Voormalig coffeeshopbaas Van Laarhoven blijft in cel

Voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven blijft in de cel. De rechter in Den Haag wees vrijdagmiddag zijn eis af zijn gratieverzoek thuis te mogen afwachten. Ook wordt hij niet met onmiddellijke ingang opgenomen in een ziekenhuis. Volgens de rechter kan hij over een dergelijke strafonderbreking niet beslissen en is daarvoor een andere procedure nodig.