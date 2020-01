Maarten van der Weijden staakt recordpoging

Maarten van der Weijden heeft zijn poging het wereldrecord 24 uur zwemmen te breken, gestaakt. De olympisch kampioen op de 10 kilometer in het open water van 2008 was "fysiek echt op", aldus zijn woordvoerster.

"In de laatste twee uur was het verval groot. Hij heeft geknokt en alles gegeven, maar fysiek ging het niet meer."

De recordpoging was in zwembad De Warande in Oosterhout en startte donderdagavond om 19.00 uur. Hij moest zijn poging na ruim 18 uur in het water staken.