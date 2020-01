Belgisch OM eist 10 jaar in kinderpornozaak

Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft tien jaar gevangenisstraf en vijf jaar tbs geëist tegen de 28-jarige Nederlander Lars de R. wegens bezit, het aanmaken en het verspreiden van kinderporno. Tegen vier andere verdachten, drie Belgen en een Brit, zijn straffen tussen tien en vijftien jaar geëist plus tbs. Het gaat om het grootste kinderpornoproces in België tot nog toe.

De vijf mannen wisselden tussen 2004 en 2017 beeldmateriaal uit, onder meer van elkaars zoontjes. Ze kenden elkaar niet alleen online maar spraken ook regelmatig af. De officier van justitie sprak van een van de gruwelijkste zaken die ze ooit heeft meegemaakt. Bij huiszoekingen zijn bijna 12 miljoen films en foto's gevonden.

De 28-jarige Lars de R. uit Krommenie werd in oktober 2018 in Nederland al veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden voor het misbruik van minderjarige jongens. Hij is oud-finalist van de talentenjacht Holland’s Got Talent.