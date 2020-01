EU en 16 WTO-leden zetten geschillensysteem op

De EU zet met zestien leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waaronder China en Canada, een tijdelijk systeem voor de behandeling van handelsconflicten op. Ze zijn dat in Davos overeengekomen als interimoplossing voor de crisis bij de WTO, heeft de Europese Commissie bekend gemaakt.

De behandeling van internationale geschillen ligt sinds december stil door de weigering van Donald Trump om nieuwe leden te benoemen voor het reguliere WTO-beroepsorgaan, een soort hooggerechtshof in handelszaken. De Amerikaanse president vindt onder meer dat de WTO te vaak in het nadeel van de VS beslist.

Volgens EU-handelscommissaris Phil Hogan toont het initiatief het belang dat de EU en zestien landen hechten aan een onafhankelijke, effectieve en bindende procedure bij onderlingen handelsconflicten. Andere landen die aan het tijdelijke systeem meedoen zijn onder meer Australië, Brazilië, Zuid-Korea, Mexico, Singapore en Zwitserland.

Een woordvoerder in Brussel benadrukte dat verder wordt gezocht naar een definitieve oplossing. De EU erkent dat de WTO hervormd moet worden.