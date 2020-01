Sluiting sportcomplex Oostzaan voorlopig van de baan

De tijdelijke sluiting van het complex van de lokale voetbalclub OFC in Oostzaan is voorlopig van de baan. De burgemeester van Oostzaan besloot op 17 januari het complex per direct voor vier weken te sluiten omdat de veiligheid en de openbare orde in het geding zouden zijn. OFC werd in verband gebracht met in Oostzaan gevonden handgranaten en witwaspraktijken.