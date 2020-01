China stopt voorlopig met pakketreizen

Chinese reisbureaus mogen van de overheid voorlopig geen binnen- of buitenlandse reispaketten meer verkopen. Het ministerie van Cultuur en Toerisme heeft bepaald dat het verbod op de verkoop van die reizen in China vrijdag onmiddellijk ingaat. Het is een nieuwe ingrijpende maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

Chinese toeristen vormen de grootste groep buitenlandse toeristen in de wereld. Ze gaven in 2018 bijna 118 miljard euro buiten China.