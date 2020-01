Bondskanselier Merkel bezoekt Turkse president Erdogan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft bondskanselier Angela Merkel in Istanbul ontvangen. Merkel is naar de stad aan de Bosporus gegaan om een nieuw onderdeel van de Turks-Duitse Universiteit te openen en met de Turkse leider over Libië, Syrië en de betrekkingen van Turkije met Duitsland en met de EU te spreken. Duitsland is in de tweede helft van dit jaar de voorzitter van de Europese Unie.