Pauluskerk: winterregeling voor daklozen werkt niet

De winterregeling voor daklozen werkt niet. Dat stelt de Pauluskerk in Rotterdam, die in de nacht van donderdag op vrijdag de deuren opende voor daklozen in Rotterdam die nergens anders terechtkonden.

Volgens de kerk zorgde de gemeente Rotterdam niet voor extra bedden, hoewel kou was voorspeld. "In november en december vroor het al drie keer 's nachts, maar waren er geen extra plekken", zegt dominee van de kerk Dick Couvée.

Sinds november 2019 is in Rotterdam de winterregeling van kracht, een gezamenlijke regeling van Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Als de weersverwachting is dat de gevoelstemperatuur tot onder het vriespunt daalt, worden extra bedden geregeld voor daklozen, zodat niemand op straat hoeft te slapen. Ook afgelopen week waren er geen extra bedden, terwijl de gevoelstemperatuur onder nul lag, aldus Couvée. "Het is veel te koud. Dus regelen we nu zelf opvang."

Onzekerheid

In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen volgens de dominee ruim dertig mensen in slaapzakken op de grond van de kerk. "Ook in de nacht van woensdag op donderdag waren we open. Sommige mensen hadden al dagen niet geslapen."

De Pauluskerk gaat vaker slaapmogelijkheden bieden als de gemeente bij kou en ontij geen extra bedden neerzet, laat de instelling weten in een verklaring. Vrijwilligers houden de kerk open. "Zoals het nu gaat is het voor deze mensen geen doen. Als het vriest worden bedden neergezet en zodra de temperatuur een graadje boven nul stijgt gaat de deur weer dicht. Daklozen blijven tot op het laatste moment in onzekerheid. Slaap ik vannacht binnen of moet ik buiten slapen?", aldus Couvée. Daarbij zijn voorspellingen altijd onzeker, stelt de kerk. "Dan blijkt het uiteindelijk toch kouder dan nul graden en moeten mensen in de vrieskou slapen."