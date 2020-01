Geen extra stakingsopvang in een derde kinderopvangorganisaties

De branche kampt volgens Heijtel met flinke personeelstekorten. "In de kinderopvang is het probleem eigenlijk nog groter dan in het onderwijs, met drieduizend openstaande vacatures, terwijl we in het onderwijs te maken hebben met 2400 openstaande vacatures."

De tekorten zijn deels ontstaan doordat er meer vraag naar opvang kwam. Deels komt het ook door een nieuwe wet, waarin is bepaald dat er meer personeel op de babygroepen moet staan, geeft de directeur aan.

Een jaar geleden waren de problemen vooral groot in de Randstad, zegt ze, maar inmiddels is het merkbaar in het hele land. "De kinderopvang is vindingrijk. Die roostert heel goed. Pedagogisch medewerkers zetten zich enorm in, die werken een dagje extra. Dus daar zit de ruimte nu nog wel in, maar veel meer druk op pedagogisch medewerkers leggen is natuurlijk ook niet goed."