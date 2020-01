China breidt afsluitingen om coronavirus uit

Acht steden in Hubei zijn nu afgesneden van publiek transport. In het afgesloten gebied wonen naar schatting zo'n 26 miljoen mensen. De stad Huangshi werd vrijdag toegevoegd aan de lijst afgesloten steden in het gebied. Een veelgebruikte terminal voor veerboten en een brug zijn afgesloten. In de stad wonen circa 2.4 miljoen mensen.

De miljoenenstad Wuhan en omgeving worden beschouwd als het epicentrum van de virusuitbraak. Behalve het openbaar vervoer zijn ook veel openbare locaties in het gebied daarom afgesloten voor publiek. Functionarissen van het provinciebestuur riepen de Chinese regering vrijdag op de financiële steun voor de regio op te schroeven. Inwoners van Wuhan waarschuwden woensdag dat voedselvoorraden in de stad hard teruglopen door de afsluiting.

Bij zeker 830 mensen is het virus vastgesteld, 25 mensen zijn er volgens de Chinese regering tot nu toe door gestorven. Ook in andere landen waaronder Japan, de VS, Zuid-Korea en Thailand zijn besmettingen gemeld. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) vindt het nog te vroeg om de uitbraak van het coronavirus uit te roepen tot internationale noodsituatie