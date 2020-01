CDA: verplichte maatschappelijke diensttijd voor probleemjongeren

De regering is bezig met de invoering van een vrijwillige maatschappelijke diensttijd, maar dat "is voor deze jongeren geen oplossing", aldus Heerma. Hij doelt op jongeren die bijvoorbeeld betrokken raken bij drugscriminaliteit of geweldsincidenten.

Heerma wil probleemjongeren een "alternatieve kans bieden. Voor sommige jongeren is er geen alternatief. Als je ziet hoe het misgaat met sommige jeugd, daar zal je als samenleving iets anders tegenover moeten stellen."

Heerma erkent dat zijn voorstel wel toekomstmuziek is. Zijn liberale coalitiegenoten VVD en D66 zijn al niet razend enthousiast over de vrijwillige variant van de diensttijd, die in het regeerakkoord staat. "Ik heb niet de illusie dat de hele politiek meteen in katzwijm valt voor mijn idee."