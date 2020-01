Voormalige Wells Fargo-top krijgt voor miljoenen aan boetes

Acht voormalige topmanagers van de Amerikaanse bank Wells Fargo hebben in totaal voor 59 miljoen dollar aan boetes opgelegd gekregen. Toezichthouder OCC komt met de straffen vanwege hun rol in een groot fraudeschandaal bij het financiële concern.

Medewerkers van Wells Fargo openden jarenlang rekeningen namens klanten, zonder dat die daar toestemming voor hadden gegeven. Zij hoopten op die manier de ambitieuze productiedoelstellingen van de bank te halen. De zaak heeft veel stof doen opwaaien in de Verenigde Staten, waar het reilen en zeilen van banken net als in Europa sinds de kredietcrisis onder een vergrootglas ligt.

Topman John Stumpf hield de eer aan zichzelf en stapte in 2016 naar aanleiding van de affaire op. Nu krijgt hij van de OCC een rekening van 17,5 miljoen dollar gepresenteerd. Dat is niet de hoogste boete die is opgelegd. Voormalig bestuurder Carrie Tolstedt moet wel 25 miljoen dollar betalen. Wel bijzonder aan de straf voor Stumpf is dat hij tevens een beroepsverbod heeft gekregen om ervoor te zorgen dat de 66-jarige niet meer in de bankensector aan het werk kan.

Stumpf en nog twee andere topmanagers zijn akkoord gegaan met hun straffen. De vijf anderen willen het er niet bij laten zitten. De advocate van Tolstedt stelt dat haar cliënte niets misdaan heeft.