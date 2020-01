Van der Weijden 'keurig op schema' voor zwemrecord

Maarten van der Weijden is donderdagavond begonnen aan een poging het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbeteren. Dat staat op naam van de Zweed Anders Forvass, die in 1989 in een etmaal 101,9 kilometer aflegde. Van der Weijden deed twee keer eerder een aanval op het record: in 2017 en 2018.

De olympisch kampioen trekt sinds 19.00 uur zijn baantjes in zwembad De Warande in Oosterhout (Noord-Brabant). "Hij zit na drie uur zwemmen keurig op schema. So far, so good", zei een woordvoerster. "Maarten hanteert een tactiek met streeftijden per 100 meter. Om het oude record te verbreken moet hij minimaal 102 kilometer zwemmen. Hij kent zijn eigen lichaam heel goed en weet dat als hij de nacht goed doorkomt en voorloopt op zijn schema hij daar overdag voordeel van kan hebben."

Van der Weijden, die zelf genas van leukemie, haalde miljoenen euro's voor onderzoek naar kanker op met zwemacties, zoals de Elfstedenzwemtocht in Friesland. Ook bij deze recordpoging gaan alle donaties aan de Maarten van der Weijden Foundation naar kankeronderzoek en -projecten. De zwemmer aast op een plaatsje in het Guinness Book of Records. "De recordpoging wordt dan ook door camera's geregistreerd en gevolgd door onafhankelijke getuigen in overheidsdienst die om de twee uur worden afgelost", aldus de woordvoerster.