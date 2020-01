'Bayer wil Roundup-affaire schikken voor 10 miljard dollar'

Het Duitse chemieconcern Bayer is naar verluidt in onderhandeling om tienduizenden claims over de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup te schikken voor in totaal zo'n 10 miljard dollar. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het bedrijf zelf wil geen commentaar geven.

Het gaat om claims van mensen die zeggen kanker te hebben gekregen van de onkruidbestrijder. Bayer werd in eerdere rechtszaken rond Roundup al veroordeeld tot het betalen van hoge schadevergoedingen. Tot dusver heeft het bedrijf altijd volgehouden dat het middel veilig voor gebruik is en het ging in beroep in die zaken.

Het concern, dat het middel via de overname van Monsanto in handen kreeg, heeft eerder een speciale bemiddelaar aangesteld om onderhandelingen in goede banen te leiden. In augustus werd al door ingewijden gemeld dat het bedrijf bereid zou zijn de kwestie te schikken voor 8 miljard dollar, maar dat werd later ontkend.