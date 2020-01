Netanyahu en Gantz op bezoek bij Donald Trump

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn politieke rivaal Benny Gantz brengen komende week een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump. Het bezoek is dinsdag.

Volgens ingewijden en Israëlische media krijgen de twee details van het langverwachte en nog geheime vredesplan van de VS voor de regio. Trump noemde dat via Twitter echter "pure speculaties".

Netanyahu en Gantz maken zich op voor nieuwe verkiezingen begin maart. Het zijn de derde parlementsverkiezingen in een jaar tijd in Israël. Na de vorige twee kregen de partijen het niet voor elkaar een coalitie te smeden. Gantz is met zijn centrumpartij Blauw en Wit de belangrijkste uitdager van de rechtse Likud van Netanyahu.

Volgens Netanyahu was het zijn idee om ook Gantz uit te nodigen. "Ik denk dat het belangrijk is dat wij deze historische kans niet missen."