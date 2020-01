'Rutgers liefde en kracht leven voort in zijn vrienden'

De liefde en kracht van de in juli overleden Rutger Hauer leven voort in zijn vrienden. Dat zei actrice Sharon Stone donderdagmiddag tijdens een memorial in Hauers woonplaats Beetsterzwaag waar familie en vrienden zijn leven vierden. Hauer zou donderdag 76 jaar oud geworden zijn.

Stone sprak namens een vriendenkring in Californië waar Hauer deel van uitmaakte. "Vanaf de eerste ontmoeting voelde het alsof hij voor mij een broer van een andere moeder was", zei Stone. "We waren meteen vrienden. Hij werd een belangrijk persoon in mijn leven die altijd de waarheid vertelde."

Reinout Scholten van Aschat speelde samen met Hauer in De Heineken Ontvoering en prees de overleden acteur als een "mysterieuze mentor". "Hij was een ongelooflijke kracht die mij altijd van een afstandje bijstond. Hij leerde mij dat je als acteur altijd een geheim moet hebben en het publiek naar jou toe moet laten komen in plaats van andersom."