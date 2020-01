WHO: nog te vroeg voor uitroepen noodsituatie rond coronavirus

Het virus, dat voor het eerst werd vastgesteld in de Chinese stad Wuhan, heeft inmiddels in China aan achttien mensen het leven gekost. In diverse andere landen zoals de VS, Thailand, Taiwan en Vietnam zijn ook gevallen ontdekt.

Volgens topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO waren de leden van het comité dat over het coronavirus vergaderde niet unaniem in hun mening over de uitbraak. "Vergis je niet: het is een noodsituatie voor China, maar het is nog geen wereldwijde noodsituatie voor de gezondheid. Maar dat kan het worden."