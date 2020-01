Britse megadeal Takeaway loopt mogelijk vertraging op

De megafusie van maaltijdbezorger Takeaway.com en het Britse Just Eat loopt mogelijk vertraging op. De Britse concurrentiewaakhond CMA lijkt op het punt te staan een onderzoek in te stellen naar de deal, die van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl een van de grootste maaltijdbestelconcerns ter wereld moet maken.

Takeaway heeft te horen gekregen dat de CMA is teruggekomen op een eerder standpunt. Nu zouden de Britten vinden dat een gericht onderzoek naar deze terugkeer van het Nederlandse bedrijf op de Britse markt toch gerechtvaardigd is. In 2016 trok Takeaway zich nog terug uit het Verenigd Koninkrijk, omdat het daar toen geen kans zag uit te groeien tot marktleider.

Of er daadwerkelijk een onderzoek komt, is nog niet zeker. Maar de Nederlanders houden hun tijdschema voor de de samensmelting, waarmee omgerekend miljarden euro's gemoeid zijn, alvast tegen het licht. De CMA zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat Just Eat voorlopig zelfstandig moet worden gerund, tot dat de toezichthouder zijn onderzoek heeft afgerond.