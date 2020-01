Poetin wil discussietop met leden VN-Veiligheidsraad

De Russische president Vladimir Poetin wil dit jaar een internationale top met de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad om over wereldproblemen te praten. Hij zei dat tijdens zijn verblijf in Israël waar donderdag de bevrijding van het nazi-vernietigingskamp Auschwitz werd herdacht.

Volgens Poetin is Moskou klaar voor een "serieus gesprek" met de leiders van China, de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië. Er is volgens hem genoeg om over te discussiëren en de bijeenkomst kan overal worden gehouden, niet per se in Rusland.

De Russische president ziet de top als een symbolisch opstapje voor de herdenking van de 75e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog.