EU ligt op koers voor uittreding Britten

De commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement is voor goedkeuring van het brexitakkoord. De commissie stemde donderdag met grote meerderheid (23 voor, 3 tegen) in met een aanbeveling aan het voltallige parlement om het terugtrekkingsverdrag woensdag groen licht te geven. Daar is een gewone meerderheid voor nodig.

Goedkeuring van het brexitakkoord door het EU-parlement is vereist om een einde te kunnen maken aan het EU-lidmaatschap van de Britten. Zij vertrekken op 31 januari, na 47 jaar en een maand. Tijdens de stemming in de commissie was het ijzig stil in de zaal. Verscheidene Europarlementariërs zeiden dat het een emotioneel, droevig moment was.

Deze week werd de brexitwetgeving in Londen al definitief afgerond. Vrijdag tekenen de EU, de Europese Commissie en de Britse regering het terugtrekkingsverdrag. Na goedkeuring van het EU-parlement volgende week ronden de dan nog 27 lidstaten de lange politieke en juridische scheidingsprocedure ten slotte af met een laatste, schriftelijke stemming. Dit wordt in Brussel gezien als een formaliteit.