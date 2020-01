Eric Brinkhorst wint de Jos van Leeuwen Fotoprijs

Fotograaf Eric Brinkhorst heeft met zijn foto van de vonkenregen in Scheveningen de Jos van Leeuwen Fotoprijs 2019 gewonnen. Hij kreeg de onderscheiding voor de beste nieuwsfoto van het jaar uit handen van de naamgever, fotojournalist Jos van Leeuwen in Den Haag.

De jury stemde unaniem voor de foto omdat die "zich ontwikkelde tot een icoon van een van de zaken die het nieuws in 2019 beheersten". "Een onvervalste nieuwsfoto, waarbij je als kijker de beleving hebt er middenin te staan", zei jurylid Leo Blom. De fotoprijs werd voor de tweede keer uitgereikt door het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) en fotobureau Hollandse Hoogte. In totaal waren er vijf foto’s genomineerd.

Brinkhorst maakte de foto in de nieuwjaarsnacht van 2019 in Scheveningen toen er een vonkenregen over het Haagse stadsdeel trok als gevolg van uit de hand gelopen vreugdevuren. Dit leidde tot veel ophef omdat de gemeente te weinig had gedaan aan handhaving van de te hoge houtstapel. Het resulteerde uiteindelijk in het vertrek van de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

Publieksprijs

De fotograaf won eveneens met dezelfde foto de Jos van Leeuwen Publieksprijs. Die werd onthuld door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, tijdens een bijeenkomst waarbij ook het 85-jarig bestaan van het ANP werd gevierd. Voor deze prijs koos het publiek uit twaalf kanshebbers, een voor elke maand van 2019.

De fotograaf vertelde dat hij de foto in het eerste half uur van 2019 heeft gemaakt. "Ik stond te wachten tot er iemand voorbijkwam." Op een gegeven moment vatte hij zelf vlam, zei hij. "Iemand naast me tikte me aan en zei: Hé je staat in de fik."

De prijzen zijn vernoemd naar Jos van Leeuwen, een rasechte Haagse nieuwsfotograaf die al decennia lang het regionale nieuws in beeld brengt. Vorig jaar ging de juryprijs naar Alexander Schippers en de publieksprijs naar Steven van der Kruit.