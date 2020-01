Woningen gasregio Groningen sneller versterkt

Bestuurders uit Groningen en het Rijk zijn dat overeengekomen. Het gaat om de eerste concrete stappen van de midden vorig jaar afgesproken versnelling. Het is de bedoeling dat aannemers en bewoners eerder worden betrokken bij de geplande ingreep. Ook is het de bedoeling bij woningen van hetzelfde type sneller de werkzaamheden vast te stellen. Daarnaast worden de werkzaamheden van de bouwers beter gecoördineerd. Daarvoor wordt binnenkort een zogenoemd Bouwakkoord gesloten.

In Groningen is er nogal wat kritiek op het huidige tempo van de operatie, waarbij duizenden woningen en andere gebouwen moeten worden aangepakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterking, verwacht voortaan per jaar van 4000 woningen te kunnen beoordelen of ze moeten worden versterkt of niet.