Bankroet voor webwinkel Neckermann.com

Webwinkel Neckermann.com is bankroet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Volgens curator Seerp Gratama is nog niet met zekerheid te zeggen of gedupeerde klanten nog geld terug kunnen krijgen. Maar hij schat hun kansen niet heel hoog in, want het faillissement was aangevraagd door de Belastingdienst. Bovendien konden er de laatste tijd al geen bestellingen meer worden gedaan bij de webwinkel. Dat is meestal geen goed teken, aldus Gratama.