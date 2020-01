Opsporingsbericht met foto ontsnapte 'tattookiller' verspreid

De politie heeft donderdag de foto en de naam verspreid van een van de zogenoemde 'tattookillers'. Deze verdachte, Cor P. (36), ging er deze week vandoor nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt. Hij was vrijgelaten na het uitzitten van het grootste deel van een straf voor een ander misdrijf. Hij is spoorloos en wordt gezocht.

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is sindsdien bezig de man op te sporen. Hij is dinsdag voor het laatst gezien in Schiedam.

P. en drie anderen worden verdacht van de liquidatie van Onno Kuut in 2009.