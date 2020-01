Landbouwminister: voorlopig geen ophokplicht wegens vogelgriep

De vogelgriep in Midden- en Oost-Europa is voor Nederland nog niet zo dreigend dat voor de pluimveesector een ophokplicht wordt ingevoerd. Dat laat landbouwminister Carola Schouten weten.

Rond de jaarwisseling brak in Polen de 'hoogpathogene vogelgriep' uit. Een deel van de sector vroeg na uitbraken in andere Europese landen om een ophokplicht. Die is nog niet nodig, aldus Schouten. Een groep experts heeft onderzoek gedaan naar de situatie in Nederland. Daaruit blijkt dat er in ons land waarschijnlijk geen besmette vogels zijn.

Schouten benadrukt dat ze de situatie blijft monitoren. Als de weersituatie verandert waardoor vogels weer naar het westen trekken, buigt de deskundigengroep zich opnieuw over de kwestie.