Jodenhaat scherp veroordeeld tijdens World Holocaust Forum

Wereldleiders hebben antisemitisme donderdag scherp veroordeeld op het World Holocaust Forum in Jeruzalem. Tientallen wereldleiders en prominenten vieren in de Israëlische hoofdstad de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, 75 jaar geleden.

De Russische president Vladimir Poetin zei dat antisemitisme en vreemdelingenhaat overal moet worden bestreden. De Israëlische president Rivlin zei eerder dat het "niet bekend is waar het antisemitisme eindigt". Poetin was het daar niet helemaal mee eens. "Helaas weten we dit wel. Auschwitz was het eindresultaat", zei hij. In dat kamp in Polen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen mensen, vooral Joden, vermoord door de nazi's.

Ook de Amerikaanse vicepresident Mike Pence riep de wereld op zich sterk te maken tegen "de verachtelijke golf van antisemitisme".