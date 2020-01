Taakstraffen voor jongens die via Grindr mannen in val lokten

Drie jongens van 17 en twee van 18 jaar krijgen taakstraffen omdat ze via de datingapp Grindr twee mannen in Hoogeveen in de val hebben gelokt en hebben mishandeld. De jongens moeten 40 tot 90 uur werkstraffen uitvoeren.

De jongens hadden gezamenlijk een nepprofiel aangemaakt op de datingapp, die is gericht op homoseksuelen.

Voor een afspraak met een van de mannen in juli vorig jaar ging een van de jongens in een park in Hoogeveen op een bankje zitten. Toen het slachtoffer naast hem plaatsnam, sprongen drie anderen uit de bosjes en sloegen de man in elkaar.

Het andere slachtoffer werd enkele maanden eerder in het centrum van Hoogeveen in de val gelokt en mishandeld. De jongens opereerden in wisselende samenstelling en komen uit Hoogeveen en Hollandscheveld. Hoewel een van de 17-jarigen de enige was die fysiek geweld gebruikte, beschouwt de rechtbank in Assen de anderen net zo goed als dader omdat ze gezamenlijk opereerden.