Nederlandse drugsdealer krijgt 3 jaar cel in België

Een 41-jarige Nederlander is in België veroordeeld tot drie jaar celstraf voor het dealen van allerhande drugs. De rechtbank in Brugge verklaarde daarnaast 45.000 euro en zijn auto voor verbeurd.

De man liep afgelopen juli tegen de lamp bij een verkeerscontrole. Uit een speekseltest bleek dat hij een joint had gerookt. In zijn auto vond de politie vervolgens cannabis en cocaïne. In zijn huis in het Vlaamse Ruiselede werden nog eens bijna drie kilo cannabis, een halve kilo cocaïne, 160 xtc-pillen en 25.000 euro aangetroffen.

J.C. bekende al snel dat hij sinds enkele maanden drugs dealde, met twintig tot dertig klanten. "Ik heb spijt van wat ik gedaan heb. Ik schaam me ook voor mijn familie en vrienden", zei C. in de rechtszaal. Zijn vriendin was ook even in beeld als verdachte, maar werd uiteindelijk niet vervolgd.