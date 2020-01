Man uit Beverwijk overleden na schietincident

Een 29-jarige inwoner van Beverwijk is overleden aan de gevolgen van een schietincident in Haarlem. De man werd woensdagavond ernstig gewond aangetroffen op de Gedempte Voldersgracht. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar in de nacht van woensdag op donderdag aan zijn verwondingen overleden.

Woensdagavond laat heeft de politie al een vermoedelijke verdachte aangehouden. De 21-jarige Haarlemmer zit vast en wordt verhoord.