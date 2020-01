Noord-Korea voor het eerst bij veiligheidsconferentie in München

Voor het eerst in de geschiedenis is Noord-Korea dit jaar bij de veiligheidsconferentie in München. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. De conferentie, waar tientallen landen het internationale veiligheidsbeleid bespreken, wordt gehouden van 14 tot en met 16 februari. Noord-Korea stuurt de viceminister van Buitenlandse Zaken, Kim Son-gyong, naar München.